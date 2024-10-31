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ЦДРА организовал встречу для сбора гумпомощи для бойцов в зоне СВО

Для более эффективной борьбы с врагом, бойцам на передовой необходимы квадрокоптеры с тепловизорами, а также средства связи.
Ян Брацкий 2024-10-31 19:46:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Гуманитарная поддержка героев, первая командировка в зону боевых действий и съемки на передовой. Военный корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик стал участником творческой встречи, которую организовал Центральный дом российской армии. Все в рамках проекта «Время быть вместе».

Его цель - рассказать о тех, кто помогает мирным жителям Донбасса и военным. Игорь Лапик в зоне спецоперации был не раз, видел многое. Признается, чтобы показать работу наших бойцов снимать приходится очень быстро. Порой, рискуя жизнью.

«Я, допустим, обвешиваюсь камерами GoPro и солдат обвешиваем. Прищепка такая, на голову и к бронежилету прикрепляется. Ты же никогда не знаешь, что и в какой момент может произойти, а это у тебя как видеорегистратор. Спешишь ближе к передку, чтобы ничего не упустить. Это приносит определенные плоды, потому что в какой-то момент дрон-камикадзе может пролетать, какие-то взрывы», - рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Сейчас Игорь Лапик вместе с «Народным фронтом» проводит сбор средств для воинов-добровольцев. Военнослужащие, о которых идет речь, сейчас находятся на самом переднем крае. В районе Соледара.

Помочь просто: нужно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране, и перевести любую сумму. Еще один способ поучаствовать в акции - зайти на сайт проекта «Все для победы». Наш военкор лично передаст ценный груз штурмовикам.

#Донбасс #гумпомощь #Народный фронт #СВО #Все для победы #Время быть вместе
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