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Минск откроет генконсульства в Калининграде, Владивостоке и Нижнем

Отделения посольств Белоруссии в этих городах будут закрыты в те же сроки.
Владимир Рубанов 2024-10-31 01:09:21
© Фото: Посольство Белорусси в России

В трех городах России откроют генеральные консульства Белоруссии. Согласно распоряжению Совета министров, генеральные консульства будут открыты в Нижнем Новгороде, Калининграде и Владивостоке. Документ опубликован на официальном правовом интернет-портале.

Открытие консульств запланировано на 1 марта 2025 года в Нижнем Новгороде и на 1 июня 2025 года в Калининграде. Отделения посольств в этих городах будут закрыты в те же сроки.

В документе указано, что до 1 сентября 2025 года вместо отделения посольства во Владивостоке будет открыто генеральное консульство.

Минфин республики должен профинансировать расходы на открытие и содержание генеральных консульств в этих городах.

#белоруссия #Нижний Новгород #Владивосток #Калининград #посольство #генконсульства
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