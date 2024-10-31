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Машину саблистки Егорян забросали бутылками из-под водки и коньяка

Спортсменка обратилась с заявлением в полицию и выразила надежду на то, что виновников найдут и накажут.
Ян Брацкий 2024-10-31 16:45:30
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Неизвестные повредили автомобиль двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян. Об этом спортсменка рассказала в интервью РИА Новости.

«Инцидент произошел вчера вечером, из окна какой-то квартиры, но не моего дома, а другого, рядом с которым находилась моя машина, были выброшены бутылки с водкой и коньяком», - рассказала Егорян.

Вместе с автомобилем прославленной саблистки повреждения получила еще одна машина, припаркованная рядом. Спортсменка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Егорян выразила надежду, что виновные в происшествии будут найдены и наказаны.

Яна Егорян - член олимпийской сборной России по фехтованию. В 2016 году в личном и командном зачетах она выиграла золото Игр в Бразилии. Кроме того, в активе спортсменки две золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионах Европы.

#Спорт #полиция #фехтование #Яна Егорян
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