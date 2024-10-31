МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Родные погибших при взрыве газа в Черкесске получат по 1 млн рублей

Пострадавшие тоже получат выплату в размере 300 тыс. рублей.
Виктория Бокий 2024-10-31 16:32:23
© Фото: ТРК «Звезда»

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поручил выплатить семьям погибших при взрыве газа в Черкесске по 1 млн рублей. Тем, кто получил травмы в результате ЧП, власти выплатят по 300 тыс. рублей. Об этом сообщил Темрезов в своем Telegram-канале.

«Мною принято решение о единовременных денежных выплатах для семей погибших в размере 1 миллиона рублей, для получивших травмы - в размере 300 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также по поручению главы мэрия города создала комиссию по экспертизе пострадавшего дома и близлежащих зданий.

Для жителей, которые остались без крыши над головой, организован пункт временного размещения. По словам Темрезова, для семей также предоставят транспорт для подвоза детей в школы и детские сады.

Глава республики подчеркнул, что сил и средств достаточно для обеспечения пострадавших необходимой помощью. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Черкесска прогремел взрыв газа. По обновленным данным, пять человек погибли.

#в стране и мире #взрыв #Взрыв газа #карачаево-черкессия #Черкесск #пункт временного размещения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 