Родные погибших при взрыве газа в Черкесске получат по 1 млн рублей

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поручил выплатить семьям погибших при взрыве газа в Черкесске по 1 млн рублей. Тем, кто получил травмы в результате ЧП, власти выплатят по 300 тыс. рублей. Об этом сообщил Темрезов в своем Telegram-канале.

«Мною принято решение о единовременных денежных выплатах для семей погибших в размере 1 миллиона рублей, для получивших травмы - в размере 300 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также по поручению главы мэрия города создала комиссию по экспертизе пострадавшего дома и близлежащих зданий.

Для жителей, которые остались без крыши над головой, организован пункт временного размещения. По словам Темрезова, для семей также предоставят транспорт для подвоза детей в школы и детские сады.

Глава республики подчеркнул, что сил и средств достаточно для обеспечения пострадавших необходимой помощью. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Черкесска прогремел взрыв газа. По обновленным данным, пять человек погибли.