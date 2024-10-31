Экипажи МиГ-29 отработали уничтожение БПЛА в небе Заполярья

Летчики-истребители Северного флота провели боевые маневры в Заполярье. Экипажи МиГ-29К выполнили полеты повышенной сложности на различных высотах.

Летчики отработали элементы воздушного боя с маневренной воздушной целью. Истребители, действуя в паре, выполнили наступательные и оборонительно-наступательные маневры.

Также экипажи МиГ-29 отработали уничтожение вертолета и беспилотника. После завершения летной смены истребители вернулись на базу.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей.

Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. Более подробную информацию можно узнать в статье об истории создания и боевом применении самолета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.