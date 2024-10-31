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В Дагестане грузовик перевернулся и упал с высоты 65 метров

Водитель грузовика погиб на месте.
Виктория Бокий 2024-10-31 15:18:19
© Фото: criminal_chronicle, Telegram

В Цунтинском районе Дагестана 25-летний водитель машины ЗИЛ-131 не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего грузовой автомобиль сорвался в обрыв высотой 65 метров. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

«30 октября, примерно в 17.00, в селе Тлядал, 25-летний местный житель, управляя автомобилем ЗИЛ-131, не справился, съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся в обрыв высотой 65 метров», - говорится в сообщении.

Известно, что водитель грузовика скончался на месте. Вместе с ним было еще два пассажира. Они доставлены в больницу с различными травмами.

Сообщается, что водитель и его пассажиры приходились друг другу братьями и проживали в одном селе Бежта.

#грузовик #Дагестан #авария #МВД РФ #ДТП #пассажиры #обрыв
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