В Дагестане грузовик перевернулся и упал с высоты 65 метров

В Цунтинском районе Дагестана 25-летний водитель машины ЗИЛ-131 не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего грузовой автомобиль сорвался в обрыв высотой 65 метров. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

«30 октября, примерно в 17.00, в селе Тлядал, 25-летний местный житель, управляя автомобилем ЗИЛ-131, не справился, съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся в обрыв высотой 65 метров», - говорится в сообщении.

Известно, что водитель грузовика скончался на месте. Вместе с ним было еще два пассажира. Они доставлены в больницу с различными травмами.

Сообщается, что водитель и его пассажиры приходились друг другу братьями и проживали в одном селе Бежта.