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Пенсионерам напомнили о полагающихся льготах и субсидиях

Кроме того, предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Тем, кто старше 70 лет - 50%, старше 80 лет - 100%.
Карина Тазетдинова 2024-10-31 13:08:44
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Российским пенсионерам полагаются льготы и субсидии на оплату ЖКУ, напомнила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова «Газете.Ru». Они применяются, если расходы на коммунальные услуги превышают определенную часть месячного дохода. Отмечается, что показатель может отличаться в зависимости от региона.

Помимо этого, для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту: тем, кто старше 70 лет - 50%, старше 80 лет - 100%. Получить ее можно, если пожилые люди проживают одни и не работают, а также в случае проживания с неработающими родными пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы.

Сенатор отметила, что для одиноких пенсионеров в столице предусмотрено освобождение от платы за вывоз мусора. Также для этой категории полагается скидка в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячная денежная компенсация за телефонную связь.

Для получения льгот и скидок нужно обратиться в соцзащиту, МФЦ или на «Госуслуги». Для оформления понадобятся паспорт, пенсионное удостоверение, выписка из банка, подтверждающая отсутствие долгов по ЖКХ, выписка из домовой книги или справка о составе семьи и документы, где будет указано, что пенсионер проживает в данной квартире.

#льготы #пожилые #пенсионеры #субсидии #скидки
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