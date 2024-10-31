ВС РФ не дали ВСУ прорваться через госграницу в направлении Нового Пути

Минобороны России сообщает о предотвращении попытки прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении на населенный пункт Новый Путь.

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», - говорится в сообщении.

Также в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что безвозвратные и санитарные потери украинской стороны в живой силе составили порядка 10 человек.

При этом за сутки ВСУ потеряли свыше 300 человек. Помимо личного состава, противник лишился четырех боевых бронированных машин, а также восьми артиллерийских орудий, четырех минометов, израильской РЛС RADA и девяти автомобилей.

С начала боев в Курской области потери ВСУ превысили 28600 человек. Уничтожены 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 58 станций РЭБ, 12 контрбатарейных РЛС, четыре РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.