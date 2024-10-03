Операторы FPV-дронов поразили скопление боевиков ВСУ под Угледаром

Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) поразили скопление живой силы на позиции ВСУ под Угледаром. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Ведомство показало, как происходит сборка коптеров. На территории полевой лаборатории в мастерских инженеры разрабатывают и конструируют дроны, а также ремонтируют поврежденные или восстанавливают вышедшие из строя.

«Винтомоторная группа выходит из строя, где-то провод в случае удара о землю или транспортировки может отойти - это приходится паять», - рассказал один из специалистов полевой лаборатории.

Также на видео Минобороны показывается запуск дронов и демонстрируется полет. Оператор в специальных очках, на которые транслируется видео, управляет БПЛА с помощью пульта.

В описании к кадрам сказано, что дроноводы стараются как можно ближе подобраться к линии боевого соприкосновения, чтобы достать цели в тылу противника. Операторы дронов в режиме реального времени видят все, что происходит, и при необходимости корректируют траекторию полета БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.