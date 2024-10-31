В Черкесске ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

В Черкесске объявлен режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает МЧС России.

По словам заместителя начальника МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, число погибших увеличилось до четырех человек. Эвакуирован 51 человек.

Сейчас организована работа комиссии по оценке ущерба. Развернут пункт временного размещения людей, оставшихся без жилья.

По данным представителя МЧС России по региону, средств и техники для проведения работ на месте происшествия достаточно.