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В Черкесске ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

Жителей, оставшихся без жилья, поместили в пункт временного размещения.
Виктория Бокий 2024-10-31 12:38:49
© Фото: ТРК «Звезда»

В Черкесске объявлен режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает МЧС России.

По словам заместителя начальника МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, число погибших увеличилось до четырех человек. Эвакуирован 51 человек.

Сейчас организована работа комиссии по оценке ущерба. Развернут пункт временного размещения людей, оставшихся без жилья.

По данным представителя МЧС России по региону, средств и техники для проведения работ на месте происшествия достаточно.

#взрыв #газ #МЧС России #режим ЧС #пятиэтажка #Черкесск
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