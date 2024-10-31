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Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2024-10-31 12:12:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ясная Поляна на территории Донецкой Народной Республики.  

Уточняется, что населенный пункт был взят под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».

Также подразделения группировки за сутки нанесли огневое поражение формированиям двух украинских бригад - 58-й мотопехотной и 152-й егерской. Это произошло в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное на территории ДНР. 

Кроме этого, была отражена контратака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ. 

Всего же в зоне ответственности группировки за сутки враг потерял до 100 боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и 155-миллиметровую САУ CAESAR французского производства. 

Ранее российское оборонное ведомство показало поднятие флага России в Кругляковке в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #ясная поляна
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