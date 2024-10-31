Под завалами в Черкесске найдены тела еще двоих погибших

Во время разбора завалов многоквартирного дома в Черкесске сотрудники МЧС России нашли тела еще двоих погибших. Об этом сообщило министерство в своем Telegram-канале.

«На месте происшествия в Черкесске сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двух погибших», - говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало также кадры работы спасателей.

Сообщается, что спасательные работы продолжаются на месте происшествия.

Сегодня утром в Черкесске взорвался газ на пятом этаже многоквартирного дома. Из-за взрыва разрушились два этажа, а также часть кровли.