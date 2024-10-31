Жители рассказали, как их придавило плитой после взрыва в Черкесске

Очевидцы взрыва в жилом многоквартирном доме в Черкесске рассказали о первых минутах происшествия в разговоре со «Звездой». Местная жительница сообщила, что ее и мужа едва не раздавило плитой, которая свалилась них.

«Около 6 утра я просто сквозь сон услышала "бах", а потом начало на лицо все сыпаться, начала закрывать», - поделилась женщина.

Супруг еле освободил свои ноги из-под завалов, а после по голосу нашел жену и вытащил. После того как им удалось выбраться, они пошли к окну звать на помощь и ужаснулись - вместо потолка над ними было небо. Вскоре прибыли спасатели и вытащили их в безопасное место.



ГУ МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в многоквартирном доме. Ранее сообщалось, что из-за происшествия погибли три человека, еще девять пострадали.