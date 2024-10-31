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Певица Юта выступила для раненых в военном госпитале в Новосибирске

Перед началом творческой встречи военнослужащим, отличившимся в ходе проведения спецоперации, были вручены государственные и ведомственные награды.
2024-10-31 12:01:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская певица Юта (Анна Осипова) выступила с концертом в военном госпитале в Новосибирске, где проходят лечение военнослужащие, получившие ранения и увечья в зоне спецоперации. Минобороны показало кадры с выступления.

Артистка исполнила как знаменитые композиции, так и новые песни, написанные после начала спецоперации. Юта поблагодарила медиков, оказывающих помощь нашим бойцам, пообщалась с военнослужащими и раздала автографы.

Перед началом концерта отличившиеся военнослужащие получили государственные и ведомственные награды. Бойцам вручили ордена Мужества и медали «За отвагу».

Медицинский персонал госпиталя был отмечен благодарностями и ценными подарками губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Ранее в филиале госпиталя Бурденко артисты Центрального дома Российской армии выступили перед участниками специальной военной операции. Военнослужащие тепло встретили артистов и поблагодарили их за поддержку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #концерт #певица #МО РФ #юта
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