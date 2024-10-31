FT: производитель БПЛА в США столкнулся с кризисом поставок из-за Китая

Крупнейший производитель БПЛА в США, а также поставщик Киева столкнулся с кризисом в цепочке поставок из-за санкций Китая, передает Financial Times.

Ранее Пекин ввел ограничения оборонным предприятиям Вашингтона и их руководителям за военную помощь Тайваню. На данный момент крупнейшая компания беспилотников ищет альтернативных производителей.

Поставщик вооружений уже попросил помощи у Белого дома. Вашингтон также связался с союзниками в Азии для обсуждения ситуации.

Издание отмечает, что компания сообщила своим клиентам об ограничении числа поставляемых вместе с дронами батарей.