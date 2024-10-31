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В сарае у жителя Кубани нашли тигрицу, которую он избивал

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края изъяли животное.
Виктория Бокий 2024-10-31 10:20:02
© Фото: proc_23, Telegram © Видео: proc_23, Telegram

У жителя станицы Староминской сотрудники прокуратуры нашли в хозпостройке взрослую тигрицу. Документов на содержание хищника у хозяина не было. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Сообщается, что местный житель купил животное еще в 2021 году. До сегодняшнего дня тигрица жила в сарае.

Тревогу забили соседи. Они посчитали, что содержание такого животного в обычной хозяйственной постройке на частном участке небезопасно. Сотрудники надзорных органов услышали просьбу местных жителей и изъяли тигрицу.

По данным прокуратуры, хозяин хищника сопротивлялся и не желал отдавать тигра. Он хотел вывезти своего большого питомца на машине, но у него не вышло.

В момент изъятия хозяин избивал хищника. Жестокое обращение с животным зафиксировали сотрудники прокуратуры.

Сейчас тигрица передана на временное содержание в специализированную организацию до определения места, где она в дальнейшем будет жить на постоянной основе.

#Краснодарский край #тигр #Кубань #Прокуратура #изъятие
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