Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий однополые браки, усыновление детей лицами негетеросексуальной ориентации, ЛГБТ*-пропаганду и смену пола. Об этом политик сегодня сообщил в социальных сетях.

Вчера президент страны Саломе Зурабишвили отказалась подписать закон, но и не наложила вето. В итоге право одобрить документ перешло председателю парламента.

«Символично, что номинальный лидер безродной и безнравственной оппозиции, ставшая уходящим президентом, отказывается подписать закон, защищающий самое ценное для человека - семью и детей», - отметил Папуашвили.

Он добавил, что подписанный им закон основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.