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В Британии загорелся завод, где производят атомные подлодки

В полиции сообщили, что ядерная угроза отсутствует.
Сергей Лебедев 2024-10-30 08:22:15
© Фото: X/c_bray_ © Видео: X/c_bray_

Сегодня ночью вспыхнул крупный пожар на заводе британской оборонной компании BAE Systems, на котором производятся атомные подводные лодки. Происшествие случилось в городе Барроу-ин-Фернесс в графстве Камбрия, пишет Mirror.

В местной полиции сообщили, что ядерная угроза отсутствует, но рекомендовали оставаться в помещениях, а также держать двери и окна закрытыми.Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в больницу.

Напомним, это не первый подобный инцидент на предприятиях BAE Systems за последнее время. Так, например, в апреле этого года произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в Уэльсе. Тогда никто не пострадал.

#пожар #подлодка #МЧС #Субмарина #bae systems #огонь #Барроу-ин-Фернесс #Камбрия
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