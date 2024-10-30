В Британии загорелся завод, где производят атомные подлодки

Сегодня ночью вспыхнул крупный пожар на заводе британской оборонной компании BAE Systems, на котором производятся атомные подводные лодки. Происшествие случилось в городе Барроу-ин-Фернесс в графстве Камбрия, пишет Mirror.

В местной полиции сообщили, что ядерная угроза отсутствует, но рекомендовали оставаться в помещениях, а также держать двери и окна закрытыми.Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в больницу.

Напомним, это не первый подобный инцидент на предприятиях BAE Systems за последнее время. Так, например, в апреле этого года произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в Уэльсе. Тогда никто не пострадал.