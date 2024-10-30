Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника

Над шестью областями нашей страны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - следует из сообщения.

Семь БПЛА уничтожили над Ростовской областью, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, по три - над территориями Орловской и Брянской областей и один - над территорией Белгородской области.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов.