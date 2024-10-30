Экипаж «Адмирала Левченко» нашел подлодку «врага» в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» в преддверии Дня моряка-надводника провел тренировку в Баренцевом море. В ходе нее была обнаружена субмарина условного противника, роль которой выполняла атомная подводная лодка Северного флота.

В ходе тренировки североморцам удалось определить координаты подлодки и выйти с ней на связь. Условному противнику дали команду на всплытие, которая была им выполнена. После этого «вражеская» субмарина покинула территориальные воды России.

При этом, на случай невыполнения требований подводной лодкой, личный состав большого противолодочного корабля приводил оружие и технические средства в полную боевую готовность.

Напомним, сегодня моряки-надводники отмечают профессиональный праздник. В честь этого на кораблях Cеверного флота пройдут торжественные построения, подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, митинги и чествования лучших специалистов.

Сейчас российские эскадры несут боевые дежурства во всех морях и океанах. Они патрулируют границы и обеспечивают безопасность судоходства.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.