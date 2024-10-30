Полиция задержала во Владимире укравших 11 млн у бойцов СВО

Сотрудники полиции задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в серии краж на общую сумму свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время задокументировано пять криминальных эпизодов с общим ущербом более 11 млн рублей»,— следует из заявления.

Схема злоумышленников следующая: сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы присваивали сим-карту потерпевших, которую выдавали вместе с привязанной к этому номеру зарплатой картой. После дистанционно управляли их счетами.

СК по городу Владимир возбудил пять уголовных дел по статье о тайном хищение чужого имущества. В ходе проверки у задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, документы.

Ирина Волк сообщила, что на данный момент подозреваемых заключили под стражу на год. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.