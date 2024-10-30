МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полиция задержала во Владимире укравших 11 млн у бойцов СВО

На данный момент зафиксировано 5 эпизодов мошенничества, сообщила Ирина Волк.
Карина Тазетдинова 2024-10-30 06:23:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сотрудники полиции задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в серии краж на общую сумму свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время задокументировано пять криминальных эпизодов с общим ущербом более 11 млн рублей»,— следует из заявления.

Схема злоумышленников следующая: сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы присваивали сим-карту потерпевших, которую выдавали вместе с привязанной к этому номеру зарплатой картой. После дистанционно управляли их счетами.

СК по городу Владимир возбудил пять уголовных дел по статье о тайном хищение чужого имущества. В ходе проверки у задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, документы.

Ирина Волк сообщила, что на данный момент подозреваемых заключили под стражу на год. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

#МВД #Ирина Волк #мошенничество #Кража #владимир #участники СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 