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В Челябинске инженеры разработали компактные «глушилки» для дронов

От небольшой группы единомышленников, которые до начала спецоперации занимались созданием дронов для аграриев и видеооператоров, инженеры выросли до большой компании со своим штатом рабочих и цехом.
Светлана Свечкарева 2024-10-03 00:52:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Челябинске местные инженеры разработали эффективные «глушилки» для дронов, которые уже опробовали в деле на передовой. Системы радиоэлектронной борьбы способны глушить вражескую технику не только в определенном направлении, а словно защитным куполом укрывать российских военнослужащих. Эти РЭБы очень компактны и могут использоваться прямо на ходу.

Уральские изобретатели проделали целый путь - от небольшой группы единомышленников, работающих в обычной квартире в Магнитогорске, они выросли до компании со своим цехом и штатом сотрудников.

До начала спецоперации челябинские инженеры занимались созданием дронов для аграриев и видеооператоров. Но, когда поняли, что их знания нужнее бойцам на передовой, переквалифицировались и производство вышло на новые мощности. Сейчас инженеры готовятся подписать контракт с Министерством обороны РФ.

Очередную партию своих станций они привезли волонтерам, чтобы те передали их на фронт. Инженеры придумали новую технологию, которая будет охлаждать не только модули, но и антенны.

Теперь ждут оценки своей работы от военных, чтобы доработать свои изобретения, согласно пожеланиям бойцов. 

«Все оперативные данные с характеристиками приходят от военнослужащих, и тут же их реализуют и применяют. Те системы, которые они производят - идут в ногу со временем и где-то даже опережают», - заявил руководитель отделения Народного Фронта Челябинской области Денис Рыжий.

Для бойцов на СВО уральские умельцы будут собирать не только РЭБы, но и дроны. Например, модель под названием «Барс» инженеры собирают за сутки. Его оценят и штурмовики и разведчики, уверены мастера. При сравнительно небольшом весе, всего в три килограмма, он способен нести до десятка боезарядов.

#в стране и мире #разработки #спецоперация #дроны #челябинск #Инженеры
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