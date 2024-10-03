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Учебный центр ВМФ начал обучать морпехов-срочников управлять БПЛА

Сейчас проходят подготовку около 100 военнослужащих, которых призвали на службу весной.
2024-10-03 07:19:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Учебный центр Военно-морского флота начал обучать военнослужащих-срочников по специальности «оператор беспилотных летательных аппаратов». Об этом сообщило Минобороны России.

Сейчас проходят подготовку около 100 военнослужащих, которых призвали на службу весной. После учебы они продолжат службу в подразделениях и частях береговых войск Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Срочники будут служить в местах постоянной дислокации этих частей.

Операторов БПЛА учат в два основных этапа. Сначала они изучают теорию. Военнослужащим объясняют устройство беспилотников, преподают навыки ремонта и замены основных узлов и агрегатов. Бойцы учатся управлять дронами на компьютерных симуляторах. Потом они сдают зачеты и получают допуск к практическому управлению разведывательными и FPV-дронами.

На втором этапе военнослужащие учатся вести разведку днем и ночью, использовать дроны со сбрасываемыми боеприпасами. Они проходят специальную полосу препятствий с разными полетными заданиями и отрабатывают применение беспилотников на макетах боевой техники.

Операторов БПЛА обучают под руководством опытных инструкторов, у которых есть опыт боевого применения разведывательных и ударных беспилотных систем в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #морская пехота #беспилотники #дроны #Военно-Морской Флот #Береговые войска #операторы #Учебный центр
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