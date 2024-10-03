Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Верхнекаменского

Андрей Белоусов поздравил 6-ю гвардейскую отдельную мотострелковую «Лисичанскую» бригаду им. М.И. Платова с освобождением населенного пункта Верхнекаменское в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Министр обороны направил телеграмму командованию и личному составу. В ней говорится, что это соединение успешно выполняет задачи спецоперации на одном из самых ответственных участков.

Бригада действует на Северском направлении. Гвардейцы проявляют образцы храбрости и самоотверженности. Военнослужащие мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле, отметил Белоусов.

Победа в Верхнекамском продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества, говорится в телеграмме главы военного ведомства.

Министр обороны поблагодарил мотострелков за верность воинскому долгу и присяге. Андрей Белоусов выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.