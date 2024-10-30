В Белоруссии завели дела против пограничников из Польши и стран Балтии

Польша укрепляет свою восточную границу и все сильнее прочерчивает оборонительную линию на границах. Стену высотой более пяти метров и протяженностью вдоль всей сухопутной границы с Белоруссией начали строить еще в 2021 году и завершили совсем недавно. Затем за железным забором Варшава планирует создать целую сеть фортификационных сооружений - укреплений и бункеров под названием «Щит Востока» стоимостью более 2,5 миллиардов долларов.

Строить стену Польша начала после миграционного кризиса на белорусской границе, чтобы заблокировать приток мигрантов, которые пытаются незаконно попасть в Евросоюз. Но несмотря на внушительный вид сооружения пройти через эту великую польскую стену у беженцев не составляет труда. По некоторым оценкам даже самих поляков, иногда на преодоление таких заграждений уходит меньше минуты.

Накануне, 29 октября, в лесу у белорусско-польской границы обнаружили 15 беженцев из Африки, Сомали и Сирии - они пытались бежать в Европу в поисках лучшей жизни, однако подверглись избиениям со стороны польских силовиков.

«Они пинали меня ногами по голове. Они делали что-то ужасное со мной. А я лишь попросил их помочь мне», - поделился Захария Ахмед.

Как рассказали беженцы, кто-то из них бежал в Польшу, кто-то через нее хотел пройти дальше в Германию, все были выловлены на польской границе. Там силовики их били резиновыми дубинками, натравливали служебных собак и использовали слезоточивый газ. Как только мигрантов обнаружили, их состояние оценили медики. У некоторых было серьезное переохлаждение и высокая температура.

«В основном ушибы, кровоподтеки. Травмы верхних и нижних конечностей. Много с болями в животе, грудной клетке. Предполагаю, их били по почкам. У некоторых есть ссадины, царапины на руках. Возможно это или колючая проволока, или как говорят некоторые - укусила собака», - пояснил врач скорой помощи Иван Русакевич.

Подобные факты выдворения в Польше уже стали обыденностью. И напряженность на границе сохраняется. Только за последний месяц силовики Польши неоднократно выбрасывали на белорусскую территорию избитых, раздетых и нуждавшихся в помощи беженцев. Вытесняют их поляки через калитки в варшавской стене. Они сооружались под предлогом «для миграции животных», но ни разу по своему предназначению не использовались.

«Прибывает машина - типа военный фургон, из которого фактически вышвыривают людей на землю. Люди с орудием под крики, иногда под стрельбу в воздух, а иногда и стрельбу из травматического орудия по самим мигрантам силой заставляют, открыв вот эту самую калитку, переходить госграницу на территорию Республики Беларусь», - рассказал пресс-секретарь государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

Обнаруженных на территории Белоруссии беженцев в тяжелом состоянии госпитализируют в Гродно, где в больницах их пытаются поставить на ноги. Сейчас в Гродненской университетской клинике лечат двоих выходцев из Сомали и Эритреи. У одного - запущенный сахарный диабет. Второму при выдворении с территории Польши сломали ногу. Лечат беженцев бесплатно, общаться с ними медикам приходится жестами и через онлайн-переводчика.

«Поступают они от 5 до 15 человек, бывает иногда немножко меньше. Зимой, в зимние месяцы, поступают пациенты больше с терапевтической патологией, с переохлаждениями, пневмонией, с обморожениями в другие стационары с травмами глаза, ожогами», - пояснил главный врач гродненской клиники Сергей Лазаревич.

Не всегда беженцев белорусские пограничники находят избитыми и покалеченными. Немало и тех, кого обнаруживают уже мертвыми.

«На текущий момент с 2021 года на границе белорусской пограничной службы обнаружено 59 погибших беженцев. Больше всего на участке именно с Польшей - 29 человек. С Латвией - 23 и с Литвой - 9. Сколько погибло на сопредельной территории доподлинно неизвестно, эта информация тщательно скрывается властями этих стран», - рассказал Антон Бычковский.

Белоруссия расследует все факты гибели, а также пыток над беженцами со стороны силовиков Польши и стран Балтии.

«В данный момент рассматривается три уголовных дела в отношение преступных действий должностных лиц Литвы, Латвии и Польши», - сказал заместитель начальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления центрального аппарата СК Белоруссии Александр Рудько.

Сейчас на границе Белоруссии и Польши работают только два пункта пропуска. По решению Варшавы, действие других погранпереходов остановлено.

Пункт пограничного пропуска Брузги был одним из самых крупных и оживленных в Белоруссии. В сутки здесь пропускали до 9 000 человек и 5 000 автомобилей. Но в 2021 году Польша решила его закрыть, установив металлические щиты, а после противотанковые ежи. И сейчас Белоруссию и Польшу разделяют километры колючей проволоки.

Вместе с Польшей оборону в районе приграничья наращивает Латвия и Литва. В последней недавно завершились военные учения альянса «Железный волк». А Латвия на днях анонсировала первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО, которые состоятся в первой половине ноября. На фоне наращивания военных мускулов Евросоюза и НАТО - Россия и Белоруссия укрепляет свои союзные западные рубежи и заявили о совместных учениях «Запад 2025», подготовка к которым уже началась.