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Смертельная авария с самосвалом и автокраном произошла в Ленобласти

Водитель самосвала погиб на месте.
Виктория Бокий 2024-10-30 18:05:18
© Фото: spb_police78,Telegram © Видео: spb_police78, Telegram

Жуткое ДТП произошло в Ленинградской области - столкнулись самосвал и автокран. В результате столкновения обе машины перевернулись. Кадры аварии публикует петербургская полиция в своем Telegram-канале.

Сообщается, что водитель самосвала скончался на месте.

На кадрах можно заметить, что самосвал перевозил песок, который рассыпался на дорогу после того, как машина перевернулась. Автокран же перекинуло за ограждение.

Полиция Ломоносовского района Ленобласти выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит проверку по факту смертельного ДТП.

#в стране и мире #Ленинградская область #авария #полиция #ДТП #столкновение #Самосвал #автокран
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