В Подольске на 1,4 тыс. «квадратов» горит цех мебельного производства

В подмосковном Подольске горит здание, где производят пластиковые окна и мебель. Об этом сообщили в МЧС России.

Очаг возгорания находится внутри здания. Также полыхает кровля. Общая площадь пожара составляет 1 400 квадратных метров.

Сообщается, что 15 человек эвакуировались самостоятельно.

На кадрах очевидцев видно, что производственный цех охвачен огнем. Пламя настолько высокое, что его видно с соседних участков. Столб густого черного дыма поднимается вверх над зданием.

К тушению огня привлечены 45 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники.

Подольская городская прокуратура контролирует установление причин пожара. Информация о пострадавших уточняется.