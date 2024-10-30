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В Подольске на 1,4 тыс. «квадратов» горит цех мебельного производства

15 человек эвакуировались самостоятельно из здания.
Виктория Бокий 2024-10-30 15:41:14
© Фото: podolsk24life, Telegram © Видео: podolsk24life, Telegram

В подмосковном Подольске горит здание, где производят пластиковые окна и мебель. Об этом сообщили в МЧС России.

Очаг возгорания находится внутри здания. Также полыхает кровля. Общая площадь пожара составляет 1 400 квадратных метров.

Сообщается, что 15 человек эвакуировались самостоятельно.

На кадрах очевидцев видно, что производственный цех охвачен огнем. Пламя настолько высокое, что его видно с соседних участков. Столб густого черного дыма поднимается вверх над зданием.

К тушению огня привлечены 45 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники.

Подольская городская прокуратура контролирует установление причин пожара. Информация о пострадавших уточняется.

#пожар #производство #Подмосковье #здание #МЧС России #Подольск
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