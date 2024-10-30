В Подольске на 1,4 тыс. «квадратов» горит цех мебельного производства

В подмосковном Подольске горит здание, где производят пластиковые окна и мебель. Об этом сообщили в МЧС России.
Очаг возгорания находится внутри здания. Также полыхает кровля. Общая площадь пожара составляет 1 400 квадратных метров.
Сообщается, что 15 человек эвакуировались самостоятельно.
На кадрах очевидцев видно, что производственный цех охвачен огнем. Пламя настолько высокое, что его видно с соседних участков. Столб густого черного дыма поднимается вверх над зданием.
К тушению огня привлечены 45 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники.
Подольская городская прокуратура контролирует установление причин пожара. Информация о пострадавших уточняется.
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