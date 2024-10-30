Главный закон физики 300 лет неправильно трактовали из-за перевода

Формулировка первого закона Исаака Ньютона сложилась в общепринятом виде в результате ошибки при переводе с латыни на английский язык. Об этом пишет журнал Philosophy of Science.

Это открытие сделал лингвист Дэниел Хук. Оно позволяет разрешить споры среди последователей Ньютона.

Согласно общепринятому толкованию первого закона Ньютона, тело либо находится в состоянии покоя, либо движется равномерно, если на него не действует внешняя сила.

Его странность состояла в том, что на тело постоянно воздействуют внешние силы, и физик явно об этом знал.

Однако, изучая работы Ньютона, Хук обнаружил, что используемый в законе союз имеет другое значение. Таким образом, по мнению лингвиста, физик утверждал, что каждое изменение импульса тела происходит вследствие внешних сил.