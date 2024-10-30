МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летевший в Анталью самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем

Пилот сообщил, что в самолете Airbus сработали индикации давления в кабине.
Карина Тазетдинова 2024-10-30 12:57:07
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Самолет, летевший из Москвы в Анталью, вернулся обратно в аэропорт Шереметьево вскоре после вылета, передает РБК. Причиной стали неисправности.

В самолете сработали индикации давления в кабине, передала пресс-служба авиаперевозчика слова пилота. При этом отмечается, что посадка не была аварийной. Воздушное судно самостоятельно вернулось на место стоянки.

Самолет Airbus может вмещать в себя от 185 до 236 пассажиров. Рейс SU2146 вылетел в Турцию в 09.18 и должен был приземлиться в 14.20.

#в стране и мире #Аэропорт #Турция #airbus #Шереметьево #Анталья
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 