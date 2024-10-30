Летевший в Анталью самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем

Самолет, летевший из Москвы в Анталью, вернулся обратно в аэропорт Шереметьево вскоре после вылета, передает РБК. Причиной стали неисправности.

В самолете сработали индикации давления в кабине, передала пресс-служба авиаперевозчика слова пилота. При этом отмечается, что посадка не была аварийной. Воздушное судно самостоятельно вернулось на место стоянки.

Самолет Airbus может вмещать в себя от 185 до 236 пассажиров. Рейс SU2146 вылетел в Турцию в 09.18 и должен был приземлиться в 14.20.