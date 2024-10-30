МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер участник программы «Что? Где? Когда?» Черемисинов

Он более семи лет представлял «Росатом» в знаменитой игре.
Виктория Бокий 2024-10-30 11:21:49
© Фото: chto_gde_kogda_tv, Telegram

На 56-м году жизни скончался многолетний участник телеигры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. О его смерти сообщили 29 октября в Telegram-канале телевизионной передачи.

Черемисинов более семи лет представлял «Росатом» в знаменитой игре. Кроме того, на протяжении этого периода времени он защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных ситуациях и вручал «Хрустальный атом», выделяя тем самым лучшего игрока.

Причина смерти знаменитого участника игры неизвестна.

Андрей Черемисинов родился в 1968 году в Магаданской области. С 2016 года работал советником генерального директора «Росатома» по информационным проектам.

#участник #Росатом #умер #что где когда #телеигра #Андрей Черемисинов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 