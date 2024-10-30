Умер участник программы «Что? Где? Когда?» Черемисинов

На 56-м году жизни скончался многолетний участник телеигры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. О его смерти сообщили 29 октября в Telegram-канале телевизионной передачи.

Черемисинов более семи лет представлял «Росатом» в знаменитой игре. Кроме того, на протяжении этого периода времени он защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных ситуациях и вручал «Хрустальный атом», выделяя тем самым лучшего игрока.

Причина смерти знаменитого участника игры неизвестна.

Андрей Черемисинов родился в 1968 году в Магаданской области. С 2016 года работал советником генерального директора «Росатома» по информационным проектам.