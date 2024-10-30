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Захарова: посольству РФ не сообщили о задержании журналистов в США

Отмечается, что корреспонденты и оператор приехали в США в полном соответствии с выданными документами.
Карина Тазетдинова 2024-10-30 10:24:59
© Фото: Tino Plunert, ZB, GlobalLookPress

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США не сообщили в посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, которые приехали для освещения выборов американского президента.

«Американская администрация не уведомила российских дипломатов, российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан России», - сказала она в эфире Радио Sputnik.

Несмотря на то что сотрудники СМИ приехали в Соединенные Штаты «не инкогнито», а «в полном соответствии с выданными документами», их задержали в аэропорту и отправили на многочасовой допрос, отметила Захарова.

Американские власти объяснили решение «административными резонами», при этом не уведомив представителей российской дипмиссии.

#в стране и мире #Захарова #сша #Выборы #Вашингтон #Задержание #Посольство РФ
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