Захарова: посольству РФ не сообщили о задержании журналистов в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США не сообщили в посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, которые приехали для освещения выборов американского президента.

«Американская администрация не уведомила российских дипломатов, российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан России», - сказала она в эфире Радио Sputnik.

Несмотря на то что сотрудники СМИ приехали в Соединенные Штаты «не инкогнито», а «в полном соответствии с выданными документами», их задержали в аэропорту и отправили на многочасовой допрос, отметила Захарова.

Американские власти объяснили решение «административными резонами», при этом не уведомив представителей российской дипмиссии.