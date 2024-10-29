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Дым от пожаров в Китае затянул небо Приамурья

Информационная система дистанционного мониторинга зафиксировала на территории КНР около 200 термоточек.
Виктория Бокий 2024-10-29 09:24:19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Дым от пожаров на территории Китая затянул небо Приамурья. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

По данным ведомства, жители Амурской области заметили дым и почувствовали запах гари в городе Благовещенск, на территории Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов.

«Как сообщили в Региональном диспетчерском штабе Амурской авиабазы, причиной такого явления стало огромное количество возгораний на территории Китая», - говорится в публикации ведомства.

Сообщается, что информационная система дистанционного мониторинга «Рослесхоз» зафиксировала на территории КНР около 200 термоточек, самая ближайшая из которых находится в 30 км от областной столицы, а от границы Свободненского округа - в 4 км.

Распространяет дым с территории Китая южный ветер. По информации министерства, завтра ветер переменится и задымленность рассеется.

#Китай #в стране и мире #Амурская область #Приамурье #благовещенск #задымление #дым
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