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За ночь дежурные средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки.
2024-10-29 07:31:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки с помощью беспилотников. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских БПЛА. По два вражеских аппарата сбили в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Еще один беспилотник перехватили над акваторией Черного моря. В военном ведомстве отметили, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотник #бпла #МО РФ
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