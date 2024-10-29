За ночь дежурные средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки с помощью беспилотников. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских БПЛА. По два вражеских аппарата сбили в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Еще один беспилотник перехватили над акваторией Черного моря. В военном ведомстве отметили, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.