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Sky News: судно из РФ с взрывоопасным веществом пришвартовалось в Британии

Директор порта сообщил, что вещество перемещают на другое судно для дальнейшей отправки.
Карина Тазетдинова 2024-10-29 06:44:17
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Идущее по маршруту от России к Африке судно MV Ruby вынужденно пришвартовалось к порту Грейт-Ярмут на востоке Англии из-за повреждения, передает Sky News. По данным телеканала, на борту находится груз с взрывоопасным веществом — нитратом аммония.

«Поврежденное судно с тысячами тонн потенциально взрывоопасного удобрения пришвартовалось в порту графства Норфолк», — сообщает СМИ.

Директор порта Ричард Гоффин сообщил, что вещество перемещают на другое судно. По его словам, сотрудники обеспечат возможность безопасной разгрузки MV Ruby и продолжение его дальнейшего пути.

Ранее сообщалось, что по пути из порта в городе Кандалакша Мурманской области поврежденному MV Ruby не дают пришвартоваться в ЕС и Великобритании для ремонта из-за опасений возможной детонации аммиачной селитры.

#Россия #Африка #Великобритания #mv ruby #порт Грейт-Ярмут
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