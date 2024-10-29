Sky News: судно из РФ с взрывоопасным веществом пришвартовалось в Британии

Идущее по маршруту от России к Африке судно MV Ruby вынужденно пришвартовалось к порту Грейт-Ярмут на востоке Англии из-за повреждения, передает Sky News. По данным телеканала, на борту находится груз с взрывоопасным веществом — нитратом аммония.

«Поврежденное судно с тысячами тонн потенциально взрывоопасного удобрения пришвартовалось в порту графства Норфолк», — сообщает СМИ.

Директор порта Ричард Гоффин сообщил, что вещество перемещают на другое судно. По его словам, сотрудники обеспечат возможность безопасной разгрузки MV Ruby и продолжение его дальнейшего пути.

Ранее сообщалось, что по пути из порта в городе Кандалакша Мурманской области поврежденному MV Ruby не дают пришвартоваться в ЕС и Великобритании для ремонта из-за опасений возможной детонации аммиачной селитры.