«Ураган» разметал опорный пункт ВСУ на Часовярском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Южная» уничтожил опорный пункт ВСУ на Часовярском направлении. Кадры работы артиллеристов опубликовало Минобороны России.

Бойцы артиллерийской бригады большой мощности получили координаты цели от разведывательного подразделения и выехали в район боевого применения.

На месте военнослужащие привели РСЗО в боевое положение и нанесли залповый удар 220-миллиметровыми боеприпасами. Атаку корректировали разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата.

«Работаем там, где нужна артиллерия нашей мощности. Мы очень помогаем пехоте. Где пехота просит огня - там мы отрабатываем», - рассказал наводчик с позывным Фаза.

Расчеты РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации поражают легкобронированную технику, личный состав и опорные пункты противника на переднем крае и в тылу обороны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.