Минобороны за сутки сообщило об уничтожении 64 БПЛА в шести регионах

Минобороны России у течение суток 28 октября сообщило об уничтожении 64 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами РФ.
Утром в военном ведомстве сообщили, что уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Системы ПВО работали в Белгородской области, а также в Брянской, Воронежской и Курской.
Кроме того, несколько попыток совершить атаку по объектам на российской территории пресечены в течение дня.
Беспилотники противника нейтрализованы также в Липецкой и Орловской областях.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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