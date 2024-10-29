Минобороны за сутки сообщило об уничтожении 64 БПЛА в шести регионах

Минобороны России у течение суток 28 октября сообщило об уничтожении 64 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами РФ.

Утром в военном ведомстве сообщили, что уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Системы ПВО работали в Белгородской области, а также в Брянской, Воронежской и Курской.

Кроме того, несколько попыток совершить атаку по объектам на российской территории пресечены в течение дня.

Беспилотники противника нейтрализованы также в Липецкой и Орловской областях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.