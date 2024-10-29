МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны за сутки сообщило об уничтожении 64 БПЛА в шести регионах

Системы ПВО работали в Белгородской области, а также в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской.
2024-10-29 02:28:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России у течение суток 28 октября сообщило об уничтожении 64 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами РФ.

Утром в военном ведомстве сообщили, что уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Системы ПВО работали в Белгородской области, а также в Брянской, Воронежской и Курской.

Кроме того, несколько попыток совершить атаку по объектам на российской территории пресечены в течение дня.

Беспилотники противника нейтрализованы также в Липецкой и Орловской областях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #Орловская область #Липецкая область #Курская область #Воронежская область #Брянская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 