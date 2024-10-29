МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер участник игры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

Церемония прощания с Андреем Черемисиновым состоится 1 ноября в Нижнем Новгороде.
Ян Брацкий 2024-10-29 22:31:50
© Фото: chto_gde_kogda_tv, telegram

Участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов умер на 56-ом году жизни. О трагедии сообщается в Telegram-аккаунте передачи.

«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более 7 лет он представлял Госкорпорацию "Росатом" в программе "Что? Где? Когда?"», - говорится в сообщении.

Черемисинов неоднократно вручал «Хрустальный атом» отличившимся в ходе игры знатокам и всегда защищал их интересы, говорится в сообщении. О причинах смерти не сообщается.

Коллектив «Что? Где? Когда?» выразил глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Черемисинова. Прощание с ним состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября, сообщает ИА «Время Н».

#Трагедия #что где когда #Андрей Черемисинов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 