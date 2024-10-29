Умер участник игры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

Участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов умер на 56-ом году жизни. О трагедии сообщается в Telegram-аккаунте передачи.

«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более 7 лет он представлял Госкорпорацию "Росатом" в программе "Что? Где? Когда?"», - говорится в сообщении.

Черемисинов неоднократно вручал «Хрустальный атом» отличившимся в ходе игры знатокам и всегда защищал их интересы, говорится в сообщении. О причинах смерти не сообщается.

Коллектив «Что? Где? Когда?» выразил глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Черемисинова. Прощание с ним состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября, сообщает ИА «Время Н».