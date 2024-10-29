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Путин наградил Шмакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Глава государства отметил совместную работу с президентом ФНПР, в том числе в непростых условиях.
Елизавета Кондрикова 2024-10-29 17:59:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Об этом глава государства заявил в ходе съезда федерации.

«Мы с Михаилом Викторовичем на протяжении многих лет работали вместе и в непростых условиях, сложных, решали сложные задачи, которые стояли перед страной, перед Отечеством», - добавил Путин.

Таким образом, Шмаков стал полным кавалером ордена. В 2019 году он был награжден орденом второй степени, в 2009-м - третьей, в 1999-м - четвертой.

#награда #Владимир Путин #Михаил Шмаков #профсоюз #ФНПР
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