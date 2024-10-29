Тушение горящего склада с удобрениями в Долгопрудном попало на видео

Крупный пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном удалось локализовать на площади 1 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

С огнем боролись более 60 специалистов и 17 единиц специальной техники. Информации о пострадавших не поступало.

В МЧС отметили, что тушение серьезно осложнялось сильным задымлением и высокой пожарной нагрузкой. По информации спасателей, внутри полыхающего склада хранился запас удобрений и садовый инвентарь.

В ходе тушения пламя перекинулось на соседнее здание. В причинах пожара дознаватели будут разбираться после завершения тушения.