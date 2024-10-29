Десятиэтажный отель рухнул в Аргентине

В Буэнос-Айресе обрушилось десятиэтажное здание, в котором располагался апарт-отель. Трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник. Об этом сообщают местные власти.

По информации муниципалитета Вилья-Хесель, которую приводит РИА Новости, в момент обрушения здания в отеле находились семь-девять человек, в их числе и рабочие, которые занимались строительством, несогласованным с муниципалитетом.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные и спасательные службы, медицинские работники и службы безопасности. Ведется разбор завалов, чтобы извлечь людей.

Информация о последствиях уточняется.