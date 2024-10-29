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Десятиэтажный отель рухнул в Аргентине

На данный момент спасатели разбирают завалы, чтобы достать людей.
Виктория Бокий 2024-10-29 17:13:13
© Фото: Hechosanderecho, X.com © Видео: Hechosanderecho, X.com

В Буэнос-Айресе обрушилось десятиэтажное здание, в котором располагался апарт-отель. Трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник. Об этом сообщают местные власти.

По информации муниципалитета Вилья-Хесель, которую приводит РИА Новости, в момент обрушения здания в отеле находились семь-девять человек, в их числе и рабочие, которые занимались строительством, несогласованным с муниципалитетом.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные и спасательные службы, медицинские работники и службы безопасности. Ведется разбор завалов, чтобы извлечь людей.

Информация о последствиях уточняется.

#в стране и мире #происшествие #Аргентина #ЧП #Трагедия #завалы #Буэнос-Айрес #обрушение здания
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