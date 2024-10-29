Итальянская горнолыжница погибла в возрасте 19 лет на тренировке

Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци трагически погибла на тренировке. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщило Минобороны Италии.

Инцидент произошел в горах итальянской провинции Южный Тироль. Лоренци было 19 лет.

В марте девушка стала чемпионкой Италии в гигантском слаломе. Спортсменка имела звание капрала итальянской армии.

Соболезнования родным, близким, тренерам и товарищам по команде Матильды на своем сайте выразила Международная федерация горнолыжного спорта и сноуборда.