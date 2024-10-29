МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дирижер Башмет добился выселения из своей квартиры прежних жильцов

Дирижер был вынужден в течение 16 лет оплачивать коммунальные платежи за других жильцов, так как они начислялись по количеству собственников.
Елизавета Кондрикова 2024-10-29 15:09:48
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press

Тверской суд Москвы постановил выписать из квартиры дирижера Юрия Башмета шестерых собственников, за которых он в течение 16 лет оплачивал коммунальные платежи. Об этом свидетельствуют данные на портале столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о жилом доме на Тверской улице. По данным агентства РИА Новости, квартира была приобретена еще в 2008 году, позже оказалось, что в ней зарегистрированы бывший собственник и пять членов его семьи. В результате дирижер потребовал их выселения, суд встал на его сторону и согласился удовлетворить иск.

Юрий Башмет был вынужден оплачивать счета в том числе за других прописанных жильцов, так как они начислялись по количеству собственников. Изначально квартира продавалась свободной от других лиц.

#Москва #суд #квартира #жильцы #Юрий Башмет #дирижер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 