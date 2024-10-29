Дирижер Башмет добился выселения из своей квартиры прежних жильцов

Тверской суд Москвы постановил выписать из квартиры дирижера Юрия Башмета шестерых собственников, за которых он в течение 16 лет оплачивал коммунальные платежи. Об этом свидетельствуют данные на портале столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о жилом доме на Тверской улице. По данным агентства РИА Новости, квартира была приобретена еще в 2008 году, позже оказалось, что в ней зарегистрированы бывший собственник и пять членов его семьи. В результате дирижер потребовал их выселения, суд встал на его сторону и согласился удовлетворить иск.

Юрий Башмет был вынужден оплачивать счета в том числе за других прописанных жильцов, так как они начислялись по количеству собственников. Изначально квартира продавалась свободной от других лиц.