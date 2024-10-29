В Нью-Йорке нашли рукопись ранее неизвестного вальса Шопена

Неизвестный вальс Шопена нашли в научной библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудника библиотеки.

По его словам, нотная рукопись попала к ним в 2019 году. Сообщается, что произведение Шопена было передано библиотеке от частного лица, который завещал отдать находку учреждению.

Из-за пандемии коронавируса рукопись не успели внести в каталог. По данным газеты, она датируется периодом между 1830 и 1835 годами, когда Шопену было около 20 лет.

Находка имеет ряд особенностей. Во-первых, она короче других вальсов композитора. Во-вторых, имеет необычные динамические отметки.

«Хотя считается, что произведение завершено, оно короче других вальсов Шопена - всего 48 тактов с повторением, или около 80 секунд. Произведение в тональности ля минор имеет необычные динамические отметки, включая тройное форте, обозначающее максимальную громкость, около начала», - говорится в публикации.

Сотрудники музея исследовали рукопись несколько раз. По их информации, бумага и чернила соответствуют времени Шопена.

«Бумага и чернила соответствуют тем, которыми пользовался Шопен в то время. Манера письма соответствует композитору. Рукопись также украшает рисунок», - приводит слова научных сотрудников газета.

Исследователи найденного вальса уверены в своих выводах, что найденная рукопись принадлежит перу великого композитора.