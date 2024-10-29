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Песков: завод Rheinmetall на Украине является законной целью для ВС РФ

Ранее стало известно, что на Украине запустили первый завод немецкого концерна.
Сергей Лебедев 2024-10-29 12:37:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Запущенный на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall является законной целью для российских войск. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, да», - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать предприятие законной целью ВС РФ.

Напомним, на днях глава концерна Армин Паппергер сообщил, что на Украине начал работу первый в стране завод Rheinmetall. В конце года предприятие намерено выпустить первую партию боевых машин пехоты.

В будущем число заводов планируется увеличить до четырех.

#завод #Украина #Кремль #Rheinmetall #Дмитрий Песков #президент РФ #законная цель
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