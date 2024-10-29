Песков: завод Rheinmetall на Украине является законной целью для ВС РФ

Запущенный на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall является законной целью для российских войск. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, да», - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать предприятие законной целью ВС РФ.

Напомним, на днях глава концерна Армин Паппергер сообщил, что на Украине начал работу первый в стране завод Rheinmetall. В конце года предприятие намерено выпустить первую партию боевых машин пехоты.

В будущем число заводов планируется увеличить до четырех.