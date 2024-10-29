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ФСБ опубликовала видео задержания IT-специалиста, работавшего на ЦРУ

Злоумышленника приговорили к 13,5 года лишения свободы.
Сергей Лебедев 2024-10-29 11:50:27
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Московский городской суд приговорил к 13,5 года лишения свободы IT-специалиста столичной коммерческой фирмы Фируза Дадобоева. Его признали виновным в совершении госизмены в пользу США. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Ведомство также опубликовало кадры задержания злоумышленника.

Мужчину, имеющего двойное гражданство, поймали в октябре 2022 года при попытке передать секретные сведения представителю американской разведки. Незадолго до этого он установил контакт с ЦРУ.

В ходе следствия Дадобоев признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

#Москва #в стране и мире #разведка #ЦРУ #ФСБ #Задержание #суд #Госизмена #фирма #ИТ-специалист
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