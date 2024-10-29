Россияне смогут получить до 412 тыс. пенсионных накоплений в 2025 году

Россияне смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году, передают «Известия» со ссылкой на Минтруд.

В частности, говорится о замороженных денежных средствах в 2014 году. В случае если накопления не превышают порог, их можно забрать сразу же. Кроме того, если сумма больше, то действует ежемесячная доплата к пенсии.

В следующем году лимит единовременной выплаты будет выше на 17%. Впрочем, согласно статистике издания, граждане обычно получают гораздо меньшую сумму - в среднем 63 тысячи.

В министерстве отметили, что в 2025 году средняя пенсия по старости вырастет на 7,5% и составит примерно 24 тысячи рублей. Средний размер страховой пенсии будет также 24 тысячи. Выплаты проиндексируют на уровень инфляции 2024 года, то есть на 7,3%.