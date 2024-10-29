У военных ЦАХАЛ угнали трофейный пикап «Хезболлы» с ракетной установкой

Пикап с ракетной установкой «Хезболлы», захваченный на юге Ливана, угнали со спецстоянки израильской армии. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным источника, полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в краже.

«Полиция сообщила об аресте двух мужчин за кражу захваченной на грузовике реактивной системы залпового огня "Хезболлы" с базы ЦАХАЛ на севере Израиля», - говорится в публикации.

Подозрительный автомобиль заметили местные жители, которые потом и обратились в полицию.

Издание отмечает, что ракетная установка находилась в кузове эвакуатора.