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У военных ЦАХАЛ угнали трофейный пикап «Хезболлы» с ракетной установкой

Ракетная установка находилась в кузове эвакуатора.
Виктория Бокий 2024-10-29 10:36:07
© Фото: Wisam Hashlamoun, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Пикап с ракетной установкой «Хезболлы», захваченный на юге Ливана, угнали со спецстоянки израильской армии. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным источника, полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в краже.

«Полиция сообщила об аресте двух мужчин за кражу захваченной на грузовике реактивной системы залпового огня "Хезболлы" с базы ЦАХАЛ на севере Израиля», - говорится в публикации.

Подозрительный автомобиль заметили местные жители, которые потом и обратились в полицию.

Издание отмечает, что ракетная установка находилась в кузове эвакуатора.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ЦАХАЛ #полиция #пикап #ракетная установка
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