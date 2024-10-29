Минобороны показало применение ЛМУР экипажем Ка-52 в Курской области

Экипажи российских вертолетов нанесли ракетный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы экипажей армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ опубликовало Минобороны России.

Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ и Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск.

Экипажи атаковали силы противника, скрытые в лесистой местности. Летчики нанесли удар по координатам передового наводчика.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы. Экипажи выполняют задачи авиационной поддержки подразделений в рамках спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.