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Минобороны показало применение ЛМУР экипажем Ка-52 в Курской области

Экипажи атаковали силы противника, скрытые в лесистой местности.
2024-10-29 06:21:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских вертолетов нанесли ракетный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы экипажей армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ опубликовало Минобороны России.

Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ и Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск.

Экипажи атаковали силы противника, скрытые в лесистой местности. Летчики нанесли удар по координатам передового наводчика.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы. Экипажи выполняют задачи авиационной поддержки подразделений в рамках спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Ми-28НМ #ми-35м #Курская область #ВСУ #Ка-52М #армейская авиация #ЛМУР
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