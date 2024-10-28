Фонд «Люди-маяки» открыл сбор для спасения 19-летней девушки с лейкозом

Елена Самохина из Самары борется с острым лимфобластным лейкозом - злокачественным заболеванием крови и костного мозга. Она заболела, когда ей было 13 лет, сейчас ей уже 19.

За последние шесть лет Елена неоднократно проходила курс химиотерапии и лучевого облучения. На данный момент ей нужно регулярно принимать различные препараты, начиная от обычных витаминов и заканчивая сильнейшими обезболивающими или противовирусными, потому что любая, даже незначительная простуда может осложниться.

«За это время было много всего. На высокодозной химии в самом начале, был ослаблен организм, что она даже встать не могла», - сказала мама пациентки Яна Самохина.

Болезнь осложняется филадельфийской хромосомой, то есть поломкой гена. В науке известны лишь три препарата, которые могут с ней справиться. Два из них Лена уже принимала, но безуспешно. После продолжительного приема один из них вызвал привыкание и перестал помогать, а после другого она и вовсе попала в больницу.

У Елены осталась последняя надежда - третий препарат, который не зарегистрирован в РФ. Его нельзя получить по медицинскому полису, а стоимость слишком высока - три миллиона рублей. Фонд «Люди-маяки» вызвался помочь Лене, им удалось собрать часть суммы на лечение, но этого пока недостаточно.

Препарат способен точечно воздействовать на раковые клетки и может буквально «починить» ген Лене. Пересадка костного мозга при таком недуге имеет большие риски. Неизвестно, сможет ли после операции восстановиться организм, в том числе из-за поломки гена препарат может быть неэффективен.

«Когда я была ребенком, у меня было чувство, что тяжелее родителям, тяжелее не мне. Несмотря на то что весь удар медикоментов пришел на меня, несмотря на то что мне было очень плохо физически, я понимала, что им очень плохо морально», - поделилась Елена.

Лена продолжает бороться, совмещает учебу в университете и походы к врачам, регулярно сдает анализы, ежедневно измеряет уровень кислорода в крови и следит за иммунитетом. Хоть и дается ей это тяжело. Как и любой подросток, она хочет гулять с друзьями, не боясь забыть дома маску или пропустить прием таблеток.

Помочь Лене легко - нужно перейти на сайт фонда или отправить СМС, указав сумму, и нажать кнопку «отправить». Вы также можете перевести деньги по QR-коду.