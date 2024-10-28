Сенатор штата Кентукки умер из-за падения в пустой бассейн

Сенатор штата Кентукки в США Джонни Тернер умер от травм после падения в пустой бассейн, в который он провалился, когда косил траву, передает CNN.

«Сенатор штата Кентукки Джонни Тернер... скончался после того, как в прошлом месяце получил травму дома, упав в пустой бассейн, когда косил траву», - цитирует издание RT.

После падения его доставили в больницу, где врачи месяц боролись за его жизнь. Сенатор умер на 77-м году жизни.

Выборы в Сенат США пройдут 5 ноября, в них должен был участвовать Тернер. У него был единственный соперник, но и тот вышел из предвыборной гонки ранее. На данный момент штат Кентукки ищет новых кандидатов.